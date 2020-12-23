星島900名員工下月起放無薪假　每月4天為期3個月

星島新聞集團今日(23日)向全體員工發通告指，約900名員工下月起每月須放4天無薪假，為期3個月。通告指，本港新冠肺炎疫情越趨嚴重，重創本港經濟及各行各業，「對媒體行業的打擊更為極大」，管理層估計經濟環境短期內難以改善，為確保集團長遠穩健，故提出「無薪假的暫時安排」。

根據保就業計劃秘書處資料顥示，星島新聞集團的總公司「SING TAO MANAGEMENT SERVICES LIMITED」在第1期及第2期的保就業計劃，分別獲批2,542萬港元及2,569萬港元，合共逾半億港元，兩期的承諾受薪僱員同為993人。

翻查資料，星島新聞集團上半年度虧損顯著增加，該集團截至今年6月底止的半年錄得虧損達6,129萬港元，較去年同期的虧損768萬港元，擴大6.98倍。星島新聞集團亦於今年2月6日結束澳洲的業務，其澳洲子公司需要清盤，該集團解釋指是因應經營環境而作出商業調整的一部分。