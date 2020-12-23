飛機維修員被裁要積蓄度日　促政府推失業援助

本港貧窮人口再創新高，失業或開工不足的人俯拾即是。容先生和鍾先生同為飛機維修員，一個被裁、一個開工不足，兩人仍要兼顧家庭，生活頓時捉襟見肘，促政府盡快為受疫情影響的打工仔女提供失業援助或現金津貼，協助他們渡過難關。

30多歲的容先生任職飛機維修技工逾10年，底薪連加班費月入約2萬港元，既要供養父母，亦要照顧有經濟困難的妹妹。每月租金逾1萬港元，加上其他開支，經濟壓力沉重。他本月遭公司裁員，坦言父母均感憂心，奈何現時找工作不容易，更遑論要重回飛機維修業，他說：「是有不捨得，但不再想航空業了。」為求有收入，他坦言甚麼兼職都會做，在找到工前要耗用積蓄度日。

另一名30多歲飛機維修員鍾先生則受開工不足影響，他指疫情前飛機航班多，不時要加班，月入最高可達3萬港元，但疫情下每月放6日無薪假、3日有薪假，每月收入減少約6000港元。他說，薪金要供養父母，支付租金及日常開支。他對前景感到非常擔憂，恐怕下一波裁員，自己榜上有名。

鍾坦言「1份人工3個人洗」，經濟壓力大，他希望政府盡快令勞工市場穩定，令他們不用再擔心被裁員。兩人指僱員再培訓局的「特別・愛增值」計劃，未能協助工作時間長的工人在職進修，建議政府改設視像上課，方便飛機維修員參與。他們又坦言，任何現金援助對他們都幫助很大，促政府及早推出失業援助或現金津貼。