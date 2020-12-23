柴灣峰華邨現確診個案　專家憂喉管不合規釀病毒傳播風險

有政黨到柴灣峰華邨視察，現有單位內的隔氣及通氣喉管未有妥善安裝。(溫國佳攝)

本港疫情嚴峻，其中柴灣峰華邨本月接連有住戶確診，有議員今日（23日）表示，憂慮喉管存有傳播病毒風險，故早前與英國特許水務學會成員一同到該屋邨的秀峰樓9個單位視察。他們發現有單位內的隔氣及通氣喉管未有妥善安裝或被非法移除，亦有居民以排污喉管接駁位置作承托懸掛物品，強調或會增加病毒透過喉管傳播的風險。

有份視察的英國特許水務學會資深會員潘景和表示，峰華邨已入伙超過30年，部分單位屬房屋署，另外有部分屬「租者置其屋計劃」單位。他指，其中一個單位住戶雖然稱未有改裝浴室內的喉管，惟他發現有企缸排水喉管採用不合規格自製P型隔氣直駁座廁排水喉管，導致水封效應容易失效，將帶有細菌病毒的氣體透過排水管，從沿室企缸排出而傳播，亦是「沙士」時期淘大花園E座爆疫的原因之一。

潘續指，亦有居民以排污喉管接駁位置晾掛衣物或雜物，喉管或因受壓而出現鬆脫，甚至細微裂縫，而大廈外牆的大型污水渠喉管疑日久失修，出現老化及生銹情況，不排除帶有細菌病毒的空氣會透過裂縫傳播，促住戶應避免以任何喉管懸掛物品及大廈應盡快更換合規格的喉管。

議員張國鈞指，房屋署在20多年前只需要按其準則興建公屋，不用向屋宇署提交申請，故這些喉管問題較私樓更常出現。他呼籲住戶檢查家中浴室與廚房的喉管是否出現上述情況，他亦將約見運輸及房屋局局長陳帆，冀局方關注公屋喉管問題，並會向其建議在大廈天台上安裝學者新設計的裝備，減低天台上擾流效應，以防病毒散播。