青年貧窮人口12.3萬再創新高　每8名青年1個貧窮

港府今日(23日)公布《2019年貧窮情況報告》，香港青年貧窮人口連升4年並創10年新高。在政策介入前，2019年的18至29歲青年貧窮人口有12.3萬，貧窮率13.1%，每8名青年有1個貧窮。恒常現金政策介入後，有3.2萬名青年脫貧，但貧窮青年人口仍有91,300人，貧窮率仍達9.7%，佔整體貧窮人口8.3%。

最新貧窮情況報告指出，在貧窮青年人口中，25至29歲青年佔逾3成，共28,000人。逾4成半屬於在職貧窮青年，約半數具專上教育程度，當中約7成人有全職工作，但同時是家庭中唯一經濟支柱，家庭負擔較重。而餘下5成多已完成學業的青年屬無業，她們主要因全職料理家務及主動離職而失業。

至於18至24歲貧窮青年共63,200人，7成仍在學，大部分都是非從事經濟活動，他們來自成員較多、工作成員較多從事低技術工作的家庭，貧窮風險較高。而半工讀生在這個群組，僅佔8.8%，當中大部分從事兼職工作，收入有限。

另外，18歲以下的兒童貧窮情況亦有轉差，政策介入前的兒童貧窮率為24.9%，人口達25.3萬人；在恒常現金政策介入後，兒童貧窮率為17.8%，人口為18.1萬人，仍較2018年多10.8萬貧窮兒童。報告指出，上述情況與在職貧窮家庭數目大增有關，新增的貧窮兒童主要來自大型的4人在職住戶，反映在職位流失下，更多住戶或只剩餘一位成員維持生計，貧窮風險明顯上升。