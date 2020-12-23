涉明愛醫院爆炸案男還押犯　自製導電裝置被懲教人員揭發

反修例示威期間，明愛醫院廁所、深圳灣口岸的垃圾桶及港鐵羅湖站列車上，分別發生爆炸案及發現爆炸品案，警方事後起訴6名男女，其中1名在小欖精神病治療中心還押的男在囚人士，涉嫌自製非法導電裝置，被懲教人員揭發，案件已轉介警方跟進調查。

懲教署指，小欖精神病治療中心職員較早前接獲情報，懷疑一名在囚人士擅自拆除日間活動室物品及其個人鬚刨、收音機取出電線零件用作非法用途。懲教署隨即對目標人物和地點進行監視，並進行突擊搜查，在日間活動室搜出一批用途不明的自製非法物品，包括導電裝置及發熱線切割器等。

該名在囚人士因涉嫌串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪而被還押，目前正被隔離接受調查。據悉，該名在囚人士正是今年1月至3月期間，涉及在明愛醫院廁所、深圳灣口岸的垃圾桶及港鐵羅湖站列車上的爆炸案或發現爆炸品案。

事實上，懲教署署長較早時已透露，由於因觸犯暴動相關法例的在囚人士的人數增加，對監獄保安構成一定風險。言猶在耳，即發生這件事件。消息人士透露，有關裝置從未在監獄內發現，總部高層極度重視，懷疑有人在監獄內計劃進行破壞活動，所以第一時間隔離該名囚犯及尋求警方協助。