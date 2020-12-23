警搗非法收債集團拘黑漢學生共13人　揭2男生穿校服收數

疫情導致經濟不景，部分市民遇到財政困難，繼而作出借貸，由此衍生的一連串非法收債案件亦有所上升，截至上個月，觀塘警區今年已接獲99宗與非法收債有關的案件，比去年同期上升21%。案件調查期間，警方更發現有非法集團利用青少年及學生進行收債行動。

有見及此，觀塘警區反三合會行動組、重案組、刑事情報組及刑事調查隊，於過去數個月部署打擊非法收債行動，並於昨日進行代號「箭雨」聯合拘捕行動，在全港多區拘捕13名男子(14至50歲)，當中7人為中學生(14至17歲)，分別就讀中二至中五，其中2人身穿校服犯案，另外6人則有黑幫背景，他們分別涉嫌刑事毀壞、刑事恐嚇、管有物品意圖摧毀財產、違反放債人條例等。

警方亦檢取大量證物，包括借貸文件、借貸記錄、收數字條、手機、電腦、案發時身穿的衣物及帶備的用具，如紅油及天拿水等。警方行動成功偵破區內53宗非法收債案件，牽涉47名受害人，每人的借貸金額由5千至1萬元不等，總共涉款約50萬港元。

警方調查得知，大部分受害人收到不明來歷的來電及訊息，對方會以低息貸款、毋須入息證明等，誘使他們作出借貸。當受害人未能依時償還債項後，會受到不同程度的滋擾，包括不斷接到收數電話及短訊，甚至到寓所淋紅油、堵塞鎖匙孔等，行為不但影響受害人，更會禍害其親戚、朋友及鄰居。此外，亦有人訛稱收取行政費及罰息，以各種手段迫使受害人盡快還錢。收數人進行淋油行動後，會得到數百元的酬勞。

警方行動期間，在旺角突擊搜查一間持牌財務公司，拘捕一名負責人，涉嫌違反放債人條例。另外，一名16歲被捕學生除了涉及非法收債案件外，警方亦在其寓所搜出市值約73萬港元的毒品，他另涉販運危險藥物被捕。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。