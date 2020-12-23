社署擬購158個私人處所建福利設施　最多為長者鄰舍中心

社會福利署在政府產業署協助下，自9月底展開購置私人處所以提供福利設施計劃，以助解決福利處所短缺問題。社署今日（23日）宣布，業主如在深水埗區、灣仔區及葵青區持有可能合適及可供出售的非住宅物業，可向產業署提交放售建議，以供考慮。

社署會分批購置處所，在全港18區設置158個福利設施，當中最多為安老服務設施，合共70間，包括長者鄰舍中心、長者日間護理中心、長者地區中心，其次是康復服務設施，有42間，包括到校學前康復服務辦事處、日間社區康復中心等。

家庭及兒童照顧服務設施有39間，包括幼兒中心及綜合家庭服務中心等；青少年服務設施則有7間，如網上青年支援隊及綜合青少年服務中心等。

擬購置的處所包括商業樓宇／寫字樓（核心商業區的甲級寫字樓大廈除外）或活化工廈樓宇，產業署會協助社署物色合適處所。社署指，持有可能合適處所而有意放售的業主，需留意就個別地區提交放售建議的截止日期，政府或不會考慮在指定截止日期後提交的放售建議。

2019/20年度的《財政預算案》宣布撥款200億港元供政府在大約3年內購置私人處所，以提供福利設施。立法會財務委員會於本年6月30日向社署通過該200億港元撥款。