本地研發總開支持續上升　高等教育機構佔逾半

政府統計處發表香港創新活動統計數字，本地研究及發展總開支在2019年達263.33億港元，較2018年的相應數字上升8%。本地研發總開支相對本地生產總值的比率由2018年的0.86%增加至2019年的0.92%。工商機構、高等教育機構及政府機構進行的研究及發展活動所涉及的開支分別為116.16億港元、134.32億港元及12.84億港元，高等教育機構佔逾半開支。

近年來，高等教育機構的內部研發開支一直有上升趨勢。2018年的開支為123.57億港元， 較2017年上升7%。2019年則有134.32億港元，較2018年上升8.6%。高等教育機構的研發開支相對2018年本地生產總值的比率為0.43%。另外，以相當於全日制的人數計算，研發人員2018年的總數為3.35萬人，而2017年的相應人數為3.23萬人。大部分研發人員就業於高等教育機構，2018年有1.94萬人，佔總數58%。

研究及發展活動是指具創造性及有系統性的工作，目的是為增進知識，發明嶄新和改良的產品、程序或用途，以及改進現有產品、程序或用途。政府發言人說，現屆政府合共投放超過1,000億港元在創科發展，預期未來會進一步提升本地研發總開支。