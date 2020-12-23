幼稚園最快下月獲發總額8600萬元資助　學生每學年獲100元買書　

教育局向幼稚園提供一筆過資助，協助校方推行在家學習的計劃。

教育局今（23日）向全港所有參加幼稚園教育計劃的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及設有幼稚園班級的學校發出通函，指會向幼稚園提供一筆過資助，協助學校推行2項支援在家學習的計劃，包括「贈書計劃」及「小手作及資源套計劃」（「資源套計劃」），預計撥款總額約為8600萬港元，最快下月可發放。

疫情下電子授課成為常態，但教育局局長楊潤雄指，幼童不宜長時間使用電子屏幕，該局決定向幼稚園提供一筆過資助，協助學校推行兩項支援在家學習的計劃，以鼓勵幼稚園發揮創意，為學童設計富趣味及切合他們興趣、能力和學習需要的在家學習活動。

教育局會於2020/21及2021/22學年，透過「贈書計劃」為幼稚園提供津貼，每年向每名學生送贈1本實體圖書，培養他們閱讀的興趣。計劃按幼稚園合資格學生人數計算，津貼每名學生每學年100港元，校方無需提交任何申請，並須運用津貼為每名學生選購圖書。

同時，所有參加幼稚園教育計劃的幼稚園均可申請「資源套計劃」的資助，視乎規模，可獲發上限為5萬港元或8萬港元的津貼。幼稚園可運用津貼為學生的小手作預備材料包、使用指引或製作學生在家學習的資源套，並需於明年1月15日或之前交妥申請表。

2020/21學年的「贈書計劃」津貼最早可於2021年1月發放，而「資源套計劃」的津貼則會一次過最早於2021年3月發放。