多區明起再增設23個樣本收集點　全港共83個地點

新冠肺炎第4波疫情肆虐，為方便自覺有較高感染風險或輕微不適的市民接受免費檢測，港府公布由明日(24日)起，在全港15區的政府場地增設23個樣本收集點，連同現時的60個指定樣本收集點，屆時全港將共有83個樣本收集點。

新增的23個樣本收集點均不會派發深喉唾液樣本收集包，服務時間為星期一至五的上午9時至下午1時，及下午2時至3時；以及星期六、日及公眾假期上午9時至11時。一般而言，檢測結果呈陰性的人士會於遞交樣本後3日內收到電話短訊通知，如檢測結果呈陽性，衞生署會即時作出跟進。

新增23個樣本收集點如下：

地區●樣本收集地點

東區●小西灣運動場10號閘口旁空地

灣仔●灣仔游泳池大堂

中西區●金鐘道政府合署高座大堂；中環炮台里前法國外方傳道會大樓；政府總部近2樓入口

南區●黃竹坑深灣道包玉剛游泳池正門

九龍城●土瓜灣旭日街海心公園主涼亭；紅磡環海街大環山游泳池正門；九龍城協調道工業貿易大樓向太子道東入口旁

黃大仙●新蒲崗彩虹道遊樂場兒童遊戲室外有蓋空地

油尖旺●西九龍政府合署南座地下大堂旁戶外用地；尖沙咀柯士甸道九龍公園拱廊

觀塘●牛頭角公園足球場有蓋範圍及看台；秀明道公園太極園地

深水埗●九龍廣利道李鄭屋游泳池正門

荃灣●荃灣公園露天劇場；荃灣政府合署近荃錦中心2樓入口

西貢●將軍澳寶康路香港單車館公園露天劇場

沙田●沙田源禾路沙田公園 (露天劇場)；沙田上禾輋路沙田政府合署 (地下大堂)

大埔●大埔大發街大埔海濱公園 (露天劇場)

北區●上水百和路保榮路體育館 (正門旁戶外用地)

屯門●屯門屯門鄉事會路屯門公園 (露天劇場)