單位藏汽油彈材料6人被控串謀暴動案　明年2月19日裁決

警方去年10月1日凌晨到灣仔軒尼詩道一個單位搜查，發現白電油、玻璃樽及布條等懷疑製造汽油彈的材料，6人被控串謀參與暴動罪，區院法官早前裁定案件表證成立。法官沈小民今日(23日)聽取控辯雙方結案陳詞後，將案押後至明年2月19日裁決。

案中6名被告為23歲電競選手張浩輝、21歲學生胡凱富、21歲文員陳子斌、25歲文員蘇美莉、17歲學生李盈莉及24歲無業的沈卓勤。他們被控串謀參與暴動及屬交替性的串謀參與非法集結罪。

控方陳詞指，有被告透過社交程式發佈訊息，當中談及「做哨，帶物資，合成都好重要」、「我地就係想燒狗，燒死狗，燒車，燒爆車」等，要求法庭以此推論被告有份串謀參與暴動。惟辯方質疑，控方未能證明相關帳號持有人的身份，而訊息發送時間與案發時間不符。

另外，對於控方指有被告以被告間曾傳短訊表示「帶黑衫黑褲」，辯方就反問：「究竟係想證明佢地串謀暴動，定係串謀着黑衫？」辯方並強調，單位內搜出的並非汽油彈製成品，屋內甚至「連漏斗都無個」，控方難以單憑環境證供證明案中被告有甚麼具體協議，是否有共同目的擾亂公眾秩序或破壞社會安寧。