海關聖誕前夕掃毒　破製毒工場及毒郵包案　拘3人檢值百萬貨

海關毒品調查科昨晚(22日)在深水埗進行緝毒行動，突擊搜查區內一私人屋苑的單位，搜出約1公斤俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮、230克懷疑可卡因、30克懷疑霹靂可卡因及一批製毒和包裝工具，估計毒品總市值約100萬港元，拘捕一名25歲男子。

關員經調查後，相信該被捕男子為該單位的租客，單位面積約100多呎，月租約1.6萬港元，懷疑他將單位闢作霹靂可卡因製毒工場及毒品包裝中心；涉事男子用可卡因加水和梳打粉，再以電磁爐加熱蒸發成霹靂可卡因，同時進行分銷活動，估計上址已經運作近一個月，毒品供應予西九龍區娛樂場所。被捕男子已被控以一項「製造危險藥物」及一項「販運危險藥物」，案件明日(24日)於西九龍裁判法院提堂。

另外，海關於本月(7日)，在香港國際機場檢查4件從美國到港的空運郵包，在郵包內檢獲共約28公斤懷疑含四氫大麻酚成分的產品。關員再於今日(23日)採取行動，在九龍灣一個商業單位內，檢獲約2公斤與機場郵包同類型毒品，拘捕2名懷疑涉案人士，分別為33歲女子和47歲男子。兩宗案件合共檢獲約30公斤懷疑含四氫大麻酚成分的產品，估計市值約5萬港元，兩宗案件仍在調查中。

海關表示，由於聖誕及新年將至，不排除有販毒集團因應長假期市場需求，急於販運毒品。海關會在假期前夕進一步加強執法，嚴厲打擊販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。