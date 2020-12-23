大規模人口接種新冠疫苗　港府承認或有嚴重不良反應個案

本港下月展開新冠肺炎疫苗接種，全城關注疫苗副作用問題，港府今日（23日）承認，由於新冠肺炎疫苗很新，研發時間比起傳統疫苗大大壓縮，不排除大規模人口接種後，會出現嚴重不良反應個案。政府專家顧問之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，疫苗常見副作用包括針口痛、微燒及頭痛，而嚴重過敏反應，即出紅斑、呼吸困難，但有關情況相對罕見，外國估計發生機率是100萬分之1。他建議市民接種後於現場觀察15分鐘才離開。

許樹昌表示，新冠疫苗抗體可維持多久，暫未清晰，有個案是半年，亦有個案是很快下降。他指本港有20%個案確診後有嚴重情況，有5%人甚至要插喉，整體死亡率是1.6%，因此接種疫苗很重要。他指疫苗要接種兩針，接種後兩周會出現抗體，研究指BioNTech藥廠的疫苗保護率有95%，阿斯利康疫苗亦有70%，至於科興醫藥的第三期臨床數據亦可能稍後會發表。

許指目前兒童並非優先接種群組，因兒童確診後病情相對輕微，而疫苗研發亦暫時只針對成年人。他指兒童疫苗研究正進行中，要數月後才知哪些疫苗適合小朋友接種。至於確診病人康復後，亦鼓勵注射疫苗。被問到首批接種疫苗的人是否「白老鼠」，他指疫苗會通過三期臨床研究才獲批准接種，而目前副作用的數據只睇到兩個月，多數都是常見副作用，他又指歐美已率先注射，出現嚴重副作用情況未見經常發生，認為香港首批接種人士不是「白老鼠」。

對於安老院舍爆發疫情問題，安老事務委員會主席林正財表示，院舍職員已進行了兩輪強制檢測，有超過8萬人次檢測，找到5名確診者，成功阻截5條傳播鏈。他指目前有超過6萬名長者住在不同類型安老院，疫苗接種優先群組會涵蓋安老院長者，有信心接種率不低，因以往流感疫苗接種率十分高，過去一年有78%長者有接種流感疫苗。

另一政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉則稱，疫苗保護不發病率最高可逾90%，惟保護不感染率只有57%左右，即打了6折，故或會出現無症狀感染者，他們亦有機會會感染其他人。