龍發製藥董事總經理攜斧頭稱防暴徒襲擊　判囚4月上訴遭拒

「龍發製藥」董事總經理韓碩，因為曾經在清路障期間遭到黑衣人指罵，一天早上他一手拿着一罐啤酒，一手拿着一把長77厘米的斧頭在街上流躂，被截查時他聲稱拿斧頭來自衞。他早前於裁判法院承認一項管有攻擊性武器罪被判監4個月，他不服判刑提出上訴，高院法官上周一（14日）聽取雙方陳詞後，已即日駁回上訴，並於今天(23日)頒判詞解釋原因。

判詞指，44歲上訴人韓碩為龍發製藥的董事總經理，事發當日早上他邊行邊拿斧頭敲擊欄杆，警方接報到場將他截停拘捕。警誡下他表示：「我係落來買煙嘅...之前幫忙清過路障，依家因為驚畀啲暴徒打我，所以我先帶把斧頭用嚟自衞嘅」。

其代表律師在上訴陳詞時曾表示，上訴人當日並無意圖犯案，只是他之前見到有人設路障，他上前嘗試清理時遭黑衣人指罵，故此事發時才會拿斧頭自衞。律師強調那次是偶然事件，上訴人最終沒有使用過那把斧頭，過程中亦沒有人受傷，而上訴人亦已感後悔，故此判即時監禁實屬太重。

惟高院法官黃崇厚認為，原審裁判官判刑時並無犯錯，他親自檢視過該把斧頭後，亦認為屬可致命武器，有機會造成嚴重受傷，判處監禁可起阻嚇作用。他並認同原審裁判官已考慮了上訴人的情況給予適當減刑，緩刑或社會服務令等其他刑罰亦不合適，故決定駁回上訴維持原判。