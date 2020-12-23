屯馬線一期鐵路隧道沉降超標　私人發展項目工程月底復工

一個位於啟德1E區2號地盤的私人發展項目於工程期間，屬屯馬線一期的鐵路隧道內有2個監測點沉降紀錄達到20.1毫米，超逾20毫米的預設停工指標，該私人發展項目相關工程已於9月2日暫停。政府發言人今日(23日)表示，該地盤的私人發展項目的建築工程已獲准恢復進行，將於本月30日復工，有關部門會繼續密切監察有關情況，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全。

發言人稱，負責上述建築工程的註冊建築專業人士已於事後向屋宇署提交事件報告，並建議適當緩解措施，避免在有關建築工程復工後對附近鐵路設施結構安全帶來不良影響。

屋宇署確認現時有關鐵路設施結構安全，而香港鐵路有限公司（港鐵公司）已獲徵詢並確認復工不會對鐵路設施結構及鐵路運作安全構成影響。就工程復工事宜，機電署亦確定港鐵公司有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。

發言人稱，考慮上述意見後，接納有關復工要求，已暫停的建築工程將於本月30日復工。除已落實的緩解措施外，該項目的註冊承建商亦會額外加裝回灌井，以加強在進行地庫結構的建造工程期間對地下水位的控制，並會加密量度監測沉降的次數至每周2次。待完成地庫結構的建造工程後，有關註冊結構工程師會向屋宇署提交沉降的最新評估報告，只有在屋宇署接納該評估報告後，註冊承建商方可拆除餘下的臨時支撐。

目前分析結果顯示，在有關地盤附近的屯馬線一期鐵路隧道的預計沉降幅度在29毫米內，此沉降幅度對相關鐵路結構安全不會造成影響，而屋宇署接納將屯馬線一期鐵路隧道受影響部分的預設暫時停工沉降指標修訂為29毫米，港鐵公司同時表示，經修訂的預設暫時停工指標不會影響鐵路運作安全。