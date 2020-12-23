麗瑤邨保安確診需清潔消毒　葵盛東邨清潔工兼租戶亦中招

新冠肺炎第4波疫情嚴峻，房屋署在昨日(22日)及今日(23日)得悉，兩名分別在葵盛東邨及麗瑤邨工作的外判員工確診。她們均在醫院接受治療，其中1人為葵盛東邨盛家樓租戶。

首宗個案為葵盛東邨外判清潔工人，負責在盛家樓收集垃圾，最近一次上班日期為本月18日。她同時是葵盛東邨盛家樓的租戶，沒有外遊紀錄，工作時有戴口罩，並有遵守防疫措施，且體溫正常。

由於早前一名葵盛東邨外判保安員確診，房署立即安排全邨所有保安員、清潔工人及屋邨管理處人員檢測，該名清潔工人今日獲衞生防護中心通知確診。盛家樓的公用地方及葵盛東邨屋邨管理處，已完成全面清潔和消毒。

另一宗涉及麗瑤邨的外判保安員，並非麗瑤邨租戶，她一般負責夜班，以及駐守華瑤樓地下大堂的保安櫃枱及保安控制室，最近一次上班日期為本月21日，同日獲衞生防護中心通知確診。她沒有外遊紀錄，工作時有戴口罩，並有遵守防疫措施，上班期間亦一直有探測體溫，體溫正常。華瑤樓公用地方及麗瑤邨屋邨管理處，已全面清潔和消毒。