確診男童帶病時返校　連累30名師生家長隔離營過聖誕

新冠肺炎疫情持續，有家長向東網稱，西營盤香港保護兒童會譚雅士幼兒學校有家長在本月11日出現病徵後，仍安排有病徵的兒子在15及16日到校託管，家長及學童先後於17日及18日確診，連累約20名師生及約10名家長需送往隔離檢疫，在營內苦過聖誕。

家長邱先生說，該校在16日接獲有家長初步確診後，已立即發通告通知全體家長該校需暫停服務3天，而同住學童翌日亦初步確診。該校提供暫託幼兒照顧服務，方便雙職學庭，故不受停課影響，而16日曾到校的學童，以及與該學童接觸的教職員，均被送往竹篙灣檢疫中心隔離，衞生署則安排每名學童有一名家長陪同檢疫，受影響的師生家長達30多人。

根據衞生署資料顯示，確診編號(7886)35歲男子為本地確診個案，本月11日病發，17日確診，而確診編號(7920)4歲男童則為該男子的家人，住在石塘咀創業中心A座，曾逗留香港保護兒童會譚雅士幼兒學校，並在15日出現病徵，18日確診。

邱表示，今日(23日)從校長獲悉該染疫學童情況樂觀，病毒量低，更有機會明日(24日)便可出院，惟其餘師生家長仍在檢疫中，需要在170平方呎的房內度過聖誕。他指涉事家長在初步確診前夕(15日)，向其他家長聲稱兒子因鼻敏感而流鼻水，懷疑有人隱瞞病情。

教育局回覆指，局方於本月中接獲該校報告有一名學生確診新冠肺炎，約10名該校學童和數名教職員因而需要接受隔離。學校已按照衞生防護中心的指示，即時關閉校舍14天並進行清潔消毒，校方亦已發出通告知會家長有關事宜。