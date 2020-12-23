樹仁大學2名學生初步確診　全校關閉至下月6日

繼早前樹仁大學文康大樓一名宿生本月20日感染新冠肺炎，校方今(23日)日表示，2名曾經與該名確診者面對面接觸的同學亦初步確診，當中包括1名非宿生，以及1名屬於研究院綜合大樓的宿生，2人已送往亞洲國際博覽館社區治療設施治理。校方已啟動特設的應變小組，全校延長關閉14天，直至明年1月6日，期間持續全面淸潔消毒，同時追查兩位學生的行蹤，聯絡所有校內接觸者。

校方稱，日前確診的宿生已安排出院，回家自我隔離，而其3名緊密接觸者，亦已於星期日(20日)晚送往鯉魚門的隔離營。據了解，他們至今未有出現病徵。校方續稱，今日亦有2名學生初步確診，為安全起見，將要求60多名與確診及初步確診者居於相同樓層的宿生，今日起，直至12月30日，留在宿舍單位自我隔離，等待測試結果。

大學將提供包括膳食安排在內的一切可行協助，如宿生有緊急情況必要外出，大學會要求登記和紀錄行程。校方又稱已與衞生防護中心聯絡，將陸續安排所有居住文康大樓及研究院綜合大樓的宿生、教職員及住客，進行新冠病毒測試。