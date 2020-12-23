健康碼明年1月7日起強制填地址　及時識別受影響區域人士

澳門新冠肺炎疫情緩和多時，已連續269日沒有新增病例，澳門衞生局今日(23日)宣布，由明年1月7日起，市民登記健康碼時必須填寫地址或經常活動地點，明日(24日)起會有14日適應期，澳門居民亦可選擇授權衞生局，在出現疫情時向身份證明局提取登記住址資料，則毋須填寫地址資料。

若市民不在澳門居住，須填上「在澳經常活動地點」，如工作、學習地點；過去14日在澳門經常活動的地點；以及預定在澳門旅程中經常逗留的地點，如賭場、酒店、會展、宴會等。在健康碼操作介面中，澳門居民有3個選項，非本澳居民則有2個，主要填寫大廈或場所名稱，但毋須輸入樓層或座號。

衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，市民若不填寫地址將影響健康碼的生成，而當局於討論分區分級精準防疫時，已考慮到部分人從沒使用健康碼，局方會用「洗樓」等其他方案「執漏」。她解釋，新增填寫地址目的是為了應對當澳門出現疫情時，可及時識別在受影響區域內的人士，以便迅速開展分區分級精準防疫工作。

另外，對於病毒在英國出現變異，澳門旅遊局表示，香港目前已限制英國客運航班入境，當局相信澳門未有條件開展接回留學生的計劃，而危機辦沒有接獲正在當地的澳門居民求助個案，高教局則收到11宗涉及新防疫措施的查詢。根據大專學生學習用品津貼統計資料顯示，在英國升學的澳門大專學生共有1,139人。