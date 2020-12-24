政府刊憲修例　英國抵港人士今起強制檢疫21天

針對英國變種病毒已殺入本港，在參考專家意見後，食物及衞生局局長已引用新修訂的規例作出相關指明，由今天（24日）凌晨零時起生效。在相關指明下，所有於登機當天或之前21天曾逗留英國超過兩小時的人士，將不會獲准登機前來香港；而在到達香港當天或之前21天曾在英國逗留的抵港人士（不論經機場或陸路口岸抵港），則需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天。

至於在2020年12月2日至12月23日到達香港的人士，如曾在英國停留並須在港接受強制檢疫（包括根據第599E章或第599C章發出的檢疫令），須繼續根據政府在第599J章下作出的強制檢測公告，在到港後第19天或第20天到社區檢測中心或在指定檢疫酒店接受檢測，並須在確定檢測結果前留在該人的居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點。

同時，政府就《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）、《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）及《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的法例修訂及指明刊憲，以加強對曾逗留英國的抵港人士的強制檢疫要求。