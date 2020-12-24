年前的今天，聖誕節前夕，紐約大都會看守所內都是十年如一日的樣子。在11樓南區內有20多名來自中美和南美洲西班牙語裔的鄰居，都是天主教或基督教的虔誠信徒。他們非常的團結，有自己的幫派，平衡非裔美國人士和意大利裔的幫派勢力，但各自為政，互不侵犯。他們在這樓層裏有一領導人物，來自墨西哥的「阿歷」（假名）。

阿歷年近60歲，從墨西哥城被抓到紐約來的會計師，也是富有的財務專家，卻一句英語也不會。平安夜晚上飯後阿歷請客，拿出速食麵薯片餅乾、花生朱古力、蛋糕汽水等零食給眾兄弟們分享，邊看電視邊聊。阿歷心寬體胖，有糖尿病和高血壓，時有突發小毛病。他住的小房間在我的隔壁，知道我是學醫的，便經常找我問些保健問題，對我非常的客氣，而把我視為他們西語裔集團的醫療顧問，大小事都把我照顧得好，我亦樂得清靜的躲在阿歷背影裏，凡事由他出頭，他亦落得大方，不以為意，並着茶餘飯後教他簡單的英語。西語裔人士有他們專用的電視機，在大堂的另一個角落，收看西語節目。

當天晚間新聞的頭條，是一個來自中美洲危地馬拉的8歲男孩在美國海關與邊境保護局的拘留下死亡。他是12月份在該保護局的看顧下死亡的第二個移民孩子。男孩和47歲的父親從危地馬拉城附近的家起步，計劃去美國中部田納西州的約翰遜城，一周前在德克薩斯州埃爾帕索北部，因非法入境被邊境巡邏隊逮捕，並把他們拘留在那個港口的處理中心。那天早上那孩子開始出現不適的徵兆，便被押送到新墨西哥州當地的醫院去檢查，說是發燒感冒，開了抗生素和消炎處方，觀察了90分鐘後當天下午便被送回營地。怎料到了晚上，孩子開始嘔吐，馬上送回醫院去，數小時後便宣布死亡。官方報稱死因不明！

節目又回顧至12月初發生的另一宗兒童喪命案。7歲的危地馬拉女孩和父親於12月6日，隨着161名移民客，越過美國新墨西哥邊境，正欲乘公車到邊境檢疫站時被逮捕，他爸爸告訴邊境巡邏隊員孩子在生病，但被送進邊境巡邏拘留所內後，發高燒，癲癇發作，再轉送到埃爾帕索一家兒童醫院後，於12月8日死亡。白宮則表示對這「可怕悲慘的事件不承認和不承擔任何的責任。」

節目主持人更詳細的回顧美國南部邊境政策，說自總統特朗普2017年上台後，使忙着推出他的競選承諾「零容忍」的移民政策，旨在阻止非法移民並鼓勵更嚴格的立法，包括極具爭議的家庭分離做法，更馬上被推出實行，是將兒童和嬰兒與他們一起進入美國的父母分開拘留，成年人被起訴並關押在聯邦監獄或驅逐出境，而這些孩子們則被置於美國衞生及公共服務部的監督下。一年多來已有超過一千個家庭被如此的拆散分離，涉及幾千名兒童。該項政策沒有包括使已分離的家庭如何團聚的考慮和措施，而造成了兒童生存照顧的危機，因而受到國內外批評，人權組織把事件告到地方法院去，法院在全國範圍內頒布了禁止家庭分拆政策的初步禁令，並命令所有兒童在30天內與父母團聚，但幾個月後，許多父母和孩子仍然失散。

阿歷憤慨的道：「這是不可以接受的！孩子病得快要死了，而父母都不能在旁，這是不對的！」

跟着下來新聞繼續播出阿富汗首都喀布爾的一處建築物遭美國聯軍攻擊 長達8小時，擊斃40人！鏡頭一轉，是白宮內總統特朗普和第一夫人在聖誕樹下，暖暖火爐前與美國兒童們在聖誕前夕通電話，大談聖誕老人在送禮物旅程的去向。特朗普問一個7歲的女孩是否仍然相信聖誕老人的存在！

阿歷突然的跳起來，咆哮着：「真的看不下去！滿口仁慈，全心虛偽！這，就是你們的名字！」

平安夜，無眠。