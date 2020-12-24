國防授權法案禁向港警出口管制品　特朗普否決

美國總統特朗普周三（23日）一如他之前所預告，否決了涉款約7,400億美元（約5.77萬億港元）的2021年度《國防授權法案》（NDAA）。預料參眾兩院將在下周重新表決該法案，勢推翻特朗普對它的否決。

特朗普否決法案後在聲明中指，2021年度的NDAA是「給予中國和俄羅斯的禮物」，原因是它沒有包括重要的國家安全措施，卻包含了不尊重美國老兵及軍事歷史的規定，亦跟其任內致力在國家安全和外交政策上讓美國優先的做法相矛盾。

2021年度NDAA的內容廣泛，包括支持把內戰時以南軍將領命名的軍事基地改名，並禁止動用軍隊對付示威者、對台軍售、建議建立美台醫療安全夥伴關係、禁止向香港警察出口管制國防物品等。另強化美國在印太區域的防禦能力，以制衡中國大陸的軍事發展。

不過，特朗普在聲明中表明多項否決NDAA的原因，包括法案要求把軍事基地改名；沒有廢除免卻互聯網公司對用戶言論負責的《通訊規範法》第230條；限制總統動用軍事建設資金應對國家緊急事態；限制總統從阿富汗、德國和南韓撤軍；阻慢在全美鋪設5G網絡等。

根據美國憲法，若總統行使否決權退回法案，參眾兩院重新表決，須以超過三分二的絕對多數通過法案，方能推翻總統否決權。