黎智英存潛逃可能　法律界批保釋條件有漏洞　促每日警署報到

官司纏身的壹傳媒黎智英，被控欺詐後再被控違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，早前一度被拒保釋還押20天，昨(23日)獲高等法院法官李運騰批准以現金1,000萬港元及多項保釋條件外出，而律政司已表明會向終審法院提出上訴。前刑事檢控專員江樂士回應指，法官開出黎智英每星期3次到警署報到的保釋條件有漏洞，根據潛逃風險，理應下令黎須每日報到，江樂士又引用華為副董事長孟晚舟在加拿大獲釋時，規定需戴上內置GPS功能的電子腳鐐作例，質疑黎智英為何不用。

江樂士指出，現年73歲的黎智英多罪纏身，包括違反國安法、串謀欺詐、非法集結等罪行，一旦定罪或會被重刑，相信黎不會希望自己有機會在監獄度過餘年，質疑他即使交出所有旅遊證件及被軟禁在家，但以其財產、權力、人脈，假如黎一旦選擇潛逃也可找到可行方法。江樂士相信，律政司就保釋申請上訴至終院屬史無前例，但律政司一方在上訴時，必須證明法官李運騰批准黎智英保釋的決定，涉及具有重大而廣泛重要性的法律論點，或涉及實質及嚴重的不公平情況，但坦言絕非易事。

執業大律師龔靜儀亦認為，黎智英擁有媒體報章，他大可以不用署名的方式將自己意見刊載在線上及報紙，令他可繼續與外國勢力聯繫，重犯勾結外國或境外勢力的機會甚高，可以影響香港甚至中國大陸的國家安全。龔表示，雖然法庭明文規定黎除了警署或法庭外不得離開寓所，但質疑黎實際上會否如此自律，還須靠警方和各大傳媒協助在黎寓所外監察其一舉一動 是否有違反法庭命令。龔又指，1,000萬港元保釋金對黎來說堪稱「九牛一毛」，質疑是否能以巨額保釋金阻止他棄保潛逃。