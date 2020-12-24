科興疫苗第3期測試數據未出　許樹昌料起碼延至明年2月方抵港

港府訂購的3款新冠疫苗最快下月起陸續抵港，食物及衞生局局長陳肇始今早(24日)在電台節目表示，3款疫苗數量達全港人口的兩倍，首批由內地科興生產的疫苗最快下月到港，暫時仍在查詢相關第三期臨床研究數據，估計這一兩日會有公布，強調當局與製造商緊密聯絡，但現時揣測能否如期到貨仍然言之尚早。政府專家顧問許樹昌亦相信科興疫苗未能於下月供港，最快可能要明年2月才到港。

陳又指，當局會因應疫苗的冷藏儲存和物流需求，研究為市民接種的安排，其中1款較具挑戰性、由復星及BioNTech合作研發的疫苗，需要冷藏在極低溫環境，預計會在社區設立疫苗注射中心處理，至於其他儲存方面挑戰性較低的疫苗，將考慮讓私家醫生參與接種。她稱市民可在網上預約打針，亦會設「電子針卡」，記錄市民接種新冠疫苗的資料。

她表示，政府將計劃成立保障基金，為接種疫苗後出現罕見不良反應的市民提供經濟支援，當局正敲定細節，強調將考量所有因素。對於政府經常被批評抗疫不力，陳解釋當局已加強各項防疫措施，包括收緊入境管制及加大整體檢測量，對英國出現變種病毒也進行堵截。她指明白有意見認為政府在執行細節上有改善空間，當局會繼續以個案「清零」為目標。

政府專家顧問許樹昌表示，由於數據延遲公布，相信科興疫苗未能於下月供港，最快可能要明年2月才到港，指目前由復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗，較大機會最早到港。他指出，若只有少數人接種疫苗，社區有很多人仍會不時受感染，可能會出現區域性爆發，對社區防控的幫助不大，呼籲市民盡量接種疫苗。