警方大埔上水冚賭掃毒　拘34男14女

警方大埔警區刑事部，聯同大埔分區及上水分區特別職務隊，針對區內罪案趨勢，於本月22至23日一連兩日，在區內展開代號「寂音」打擊三合會行動，派員掩至多個目標單位，以及區內罪案黑點，成功搗破多個樓上非法賭博場所及毒窟，一共拘捕48人。

警方在行動中，分別檢獲一批賭具，包括2部釣魚機、4張電動麻雀枱及8副麻雀，並檢走約7千元賭款及一批籌碼，其中在部分處所，警員亦發現懷疑吸食毒品工具及少量懷疑「冰」毒，市值約2千元。

經調查後，警方在各個場所，分別以涉嫌「販毒」、「藏毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」、「行使虛假文書」、「管理賭博場所」及「在賭博場所內賭博」等相關罪行拘捕一共34男14女(17至67歲)。

此外，警員調查亦揭發有部分被捕人士有三合會背景，其中有人疑涉及早前多宗收債淋紅油案件，警方亦以涉嫌「刑事毀壞」及「以三合會社團成員的身份行事」等相關罪名拘捕相關人士。所有被補人士已獲准保釋候查，須於2021年1月中旬向警方報到。

警方譴責在新冠肺炎疫情下，有不法分子將樓上單位設置為賭博或吸毒場所，對社會不負責任。行動中，警方掩至一個500呎樓上單位，單位內設有兩部釣魚機及吸毒工具，現場多人聚集環境惡劣，部分人更未有戴上口罩，未能保持社交距離，在該個單位便有18人被捕。此外，警方在各個處所亦以涉嫌違反「禁聚令」向28人發出定額罰款告票。

警方提醒市民，臨近聖誕及新年，不法分子會安排舉行節日派對，邀約年輕人參加，從中誘使他們吸食毒品，呼籲年輕人切勿參與該些派對，遠離毒品。