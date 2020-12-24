漏夜談判細節　英國歐盟達成貿易協議

經歷9個月的馬拉松式談判後，英國與歐盟周四（24日）達成後脫歐時代貿易協議。英方稱履行所有對國民作出的承諾，歐盟指這對雙方而言是公平、平衡及負責任的好協議。假如一切順利，英國脫歐進程將正式畫上句號。

英國首相府率先宣布達成協議，指它履行所有在2016年脫歐公投及去年大選向公眾作出的承諾，形容「已經奪回對我們的資金、邊境、法律、貿易及捕魚水域之控制」，雙方簽署基於零關稅及零限額的自由貿易協議，更是英國及歐盟任何一方，有史以來簽署的最大規模雙邊貿易協議，貿易額高達6,680億英鎊（約7萬億港元）。

歐盟委員會主席萊恩在記者會上形容，經歷漫長及曲折的道路後，終於與英國達成協議。她強調歐盟單一市場的競爭仍然公平，歐盟的規則及標準將獲得遵守，並將繼續與英國在有共同利益的領域合作，包括氣候變化、能源及運輸。她表示協議將保護歐盟的利益、確保公平競爭，並為歐盟漁業提供可預測性。

雙方達成協議前，消息指英國過去兩天在捕魚權等問題讓步，首相約翰遜周三（23日）漏夜與閣員及歐盟開會商討協議細節，但其後有消息傳出談判最後階段出現阻滯，歐盟委員會計算成員國明年1月1日起，在英國水域減少的捕魚數量時，利用過時的數字，導致兩組捕魚數字出現差異，因此談判需要「加時」數小時。

此前英國堅持在捕魚權上取得主導權，並在該國水域的捕魚配額上維持佔較大的比數，以減少法國、西班牙及其他歐盟成員國的漁船進入。惟歐盟不想使用現有配額制度，亦怕英方放寬公平競爭措施，削弱競爭對手及歐盟市場份額。

英國脫歐過渡期當地時間12月31日晚上11時結束，英方屆時離開歐盟單一市場及關稅同盟，因此雙方必須在該死線前談妥。不過，協議必須獲雙方議會認證生效，消息指歐洲議會或趕不及在限期前表決通過，將改由成員國各自審議。

英國2016年發起脫歐公投，結果以52%對48%支持離開歐盟；以約翰遜為首的脫歐派形容，今後將重新控制國家的邊境及法律。英國與歐盟去年達成「分手協議」，它主要涉及英國離開歐盟的條款；今次談判的協議關乎兩地在後脫歐時代的貿易關係，一旦無法達成協議，過渡期完結後雙方各自向對方徵收關稅。