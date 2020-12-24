政府推第3輪院舍員工強制檢測　本月29日開始為期10天

政府今日(24日)宣布第3輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測，將於本月29日至下月7日期間進行，相關員工若將於下月8日至17日上班，不論全職、兼職及替假員工，均必須接受新冠病毒檢測。

政府發出強制檢測公告，指明安老院、殘疾人士院舍、護養院，以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位的僱員，以及與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約的員工，凡相關人士將於下月8日至17日上班，便必須接受檢測，由檢測人員採集其鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

相關員工可到於社區檢測中心、臨時檢測中心或流動採樣站，接受免費病毒檢測服務，或者自費到政府認可化驗所做檢測。院舍經營者亦自行安排醫護人員或受過訓練的人員為員工採集樣本，並將樣本送往政府認可化驗所進行化驗。

任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5000港元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款，即25000港元，以及監禁6個月。

社會福利署及衞生署會發信通知各院舍有關安排及要求，院舍亦應提醒員工必須妥為保存載有檢測結果證明的電話短訊通知或檢測結果報告。院舍經營者亦必須備存有關員工在政府指明時段內，接受指明檢測的記錄及結果，並須配合社署核查主任抽查。

另外，勞工處將於明年1月2日至2月6日，繼續為等待到新僱主家庭履新的外傭，提供免費新冠病毒檢測，符合資格外傭憑身份證明文件及入境簽證，屆時可於於灣仔入境事務大樓1樓領取或交回樣本收集包，毋須預約。開放時間為星期一至星期六上午11時至下午4時。派發樣本收集包的最後日期為明年2月5日，而交回樣本的最後日期為明年2月6日。