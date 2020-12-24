中西區議會辦徵文比賽　疑遭民政處阻撓出版文集

中西區區議會與民間組織港語學合辦徵文比賽，並計劃把參賽作品印製成文集，前日(22日)疑遭中西區民政事務處阻撓，以作品影響社區和諧為由，要求組織徵得當局書面同意，方可出版或公開作品。港語學批評當局打擊參賽者創作自由，表明堅持出版參賽文章。另外，民政事務總署亦禁止油尖旺區議會以「香港加油」作節日燈飾主題，區議員怒斥「請政府以後都唔好講呢四個字」。

中西區區議會今年5月通過撥款2萬港元予民間組織港語學，舉辦「中西區故事廣東話徵文計劃」，以培養中西區居民的鄉土情懷、人文精神，組織也計劃把徵得的文章集結成書，印製1000本送給中西區的中學和社區。

比賽結果於11月底出爐，但中西區民政事務處前日(22日)去信港語學，以影響社區和諧爲由，要求該組織得到該處書面同意，方可印製或公開徵文比賽的參賽作品，函附11篇作品的列表，稱資助有關作品印刷或頒獎有違撥款原意。

港語學於Facebook發聲明指，撥款守則未有列明作品需經民政事務處審批，該處也沒有交代有關作品如何影響社會和諧，對參賽者嚴重不公。當局只提到有文章提及移民離港，立意負面，港語學指該情緒不應被標籤為影響社會和諧，而禁止出版或頒獎予任何作品，屬打擊中西區居民的創作自由，傷害他們和社區的感情，與活動目的背道而馳。

港語學又批評，民政事務處要求組織徵得書面同意，方可出版或公開參賽作品，甚或授予任何形式認同、獎項，違反創作比賽常規，行動屬影響比賽公正，舉措絕不恰當。組織強調，將會堅持尊重評審結果，完成每一篇參賽文章的出版，不會浪費創作者的心血。

另外，油尖旺區議會日前討論節日燈飾設計，區議員林兆彬提議「香港加油」的設計，昨日(23日)亦遭民政事務總署以「為免引起誤會及影響社會和諧」爲由否決。林在Facebook憤斥，「請政府以後都唔好講呢四個字」。