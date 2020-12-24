採樣車到平誠樓進行強制檢測　居民批資訊混亂不透明

藍田平田邨平誠樓累計有5個單位共8名居民染疫，另有數個屬同一單位相關的初步確診個案。政府今(24日)凌晨刊憲，要求在本月1日至23日期間曾身處平誠樓超過2小時的人士，須於下周一(28日)前接受強制檢測。今早有流動採樣車到達該邨平旺樓對出平台為市民強檢，上午10時已近50人輪候採樣，有居民批檢測資訊混亂。

今早有大批居民到場輪候檢測，當中不乏行動不便需要坐輪椅的人士，由親屬陪伴做檢測。平誠樓住戶余先生與3名子女輪候檢測，他稱擔心染疫，故亦有參與早前的自願檢測，「(檢測完)安心點，不會累及他人，又不會被人累。」他期望強檢可以找出隱形患者。余續指，今次強制檢測資訊有點混亂，他誤以為做過非強制檢測，就不用再檢測，了解過後才知道今次屬強制。

居於平田邨的李先生任職便利店收銀員，雖然他並非居於平誠樓，但擔心工作時會接觸一些沒有戴口罩的顧客而被傳染，故自願進行檢測。他認為，檢測的資訊不夠透明度，事前不知道今日有檢測安排，建議當局在屋邨或大堂張貼通告，告知居民會更理想。

平誠樓居民劉女士完成檢測，她和年約80歲的母親在前日(22日)亦有繳交檢測樣本瓶，因未收到通知，故她今日再做一次檢測求安心，才知道今日檢測屬強制性。