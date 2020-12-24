羅致光死撐扶貧政策有效　稱149萬貧窮數字作用是「鬧政府」

政府最新一份貧窮報告顯示，本港有149萬貧窮人口，貧窮率達21.4%。勞工及福利局長羅致光今日(24日)出席電台節目時，死撐有關數據未有計算政府扶貧政策的成效，稱64萬人才是精確的貧窮人口數字，更質疑外界引述149萬人的數字只有一個作用，就是「鬧政府」。

羅致光認為，有關數據是假設政府沒有任何介入政策，但實質上政府有推出不同紓緩措施，故149萬貧窮人口的理念是錯誤，要批評政府「愈扶愈貧」也是謬誤。他稱，最精確的貧窮數字，要計算政府推出相關政策後，成功脫貧的數字，即只有約64萬貧窮人口，貧窮率為9.2%，較2018年下跌0.1%。他承認政府做得不夠，但情況是有改善。

另外，在長者生活津貼和綜援等恒常現金政策介入後，去年長者貧窮人口由2018年36萬上升至39.1萬，貧窮率由30.9%升至32%。羅解釋，每年長者人數的增幅明顯，66歲以上人口每年增近約8萬，而長者貧窮率增高主因是收入少，但「貧窮的概念好闊」，有長者即使收入少，但如自己有物業或積蓄，又或有子女供養，脫貧機會就變大。

他又稱，疫情嚴重打擊消費行業，如旅遊、飲食、零售，而這些行業人口多在基層，收入不高，一旦開工不足或失業，家庭跌落貧窮線下的機率則會變高，導致貧窮人口數字上升。至於2020年的貧窮人口數據，他預計在政策介入前的貧窮數字將會很大機會上升，幅度也不會小，但今年政府扶貧力度更大，相信成效顯著。