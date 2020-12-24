網民號召平安夜在多區集會　警方稱部署足夠警力果斷執法

有網民趁今日(24日)平安夜在多區舉行集會。警方表示，留意到有人於網上號召他人於今日在全港各區進行未經批准的集結。警方提醒公眾，有關活動並沒有獲得警方的不反對通知書，參與、組織或煽惑他人參與未經批准集結或非法集結，均有機會觸犯《公安條例》，一經定罪最高可被判處監禁5年。警方會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，維護法紀。

今日下午2時，有網民在旺角舉行「連儂說——連儂展覽X聖誕市集」；晚上7時半則有網民在尖沙咀舉行「願平安歸香港、和你報佳音」。

至今晚8時，有網民在4區發起燭光集會，地點包括沙田百步梯、元朗西鐵站、觀塘海濱花園及維園籃球場，主題是「為香港默哀，砌燭光海」，稱要紀念無法團聚的每一個家庭，指平安夜原是一個一家人相聚的節日，但不少家庭被一個不平凡的2020年打碎，有離世的、有在囚的、有在還押的、有被送返內地的。

發起人表示，「明白大家亦會認為現時出席及舉辦活動是非常困難， 但至少仍有不少人不想放棄，想用自己的方法去維持抗爭，所以希望各參與手足要注意安全，其他手足亦請幫忙報哨，願平安歸香港。」

警方表示，參與、組織或煽惑他人參與未經批准集結，，不但違法，亦會增加病毒在社區傳播的風險，及有可能違反禁聚令，呼籲市民應遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方絕不容忍任何違法行為，再次呼籲市民不要參與任何未經批准集結或受禁的羣組聚集。