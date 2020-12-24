禁令無阻市民外出歡度　酒店午市自助餐爆滿

新冠肺炎疫情無日無之，港人首度要在禁聚令下度過平安夜，但無阻市民過節心情，東網記者今午(24日)到位於尖沙咀的皇家太平洋酒店視察，發現午市平安夜自助餐訂位早已爆滿，正午12時更有20多名食客排隊輪候入場。不少市民帶同家人或另一半慶祝，有家長更特意為子女換上聖誕服飾。酒店方面表示，今明(24及25日)兩日的自助餐訂枱已爆滿。

與家人前來食自助餐的蔡太，指酒店因應疫情將被原本預訂的晚市自助餐改為午市供應，家人一向都重視節日，往年會與親友聚餐，日程多至可排滿整個假期，但疫情下「成年都無出過街」，多場聚餐亦因禁聚令取消，難免失望。她指，往年聖誕大餐花費至少2000多港元，亦會交換禮物，但今年被迫改食午餐慶祝，晚上回家僅再作簡單慶祝，料使費減至約1000港元。

市民沈先生稱不會因禁聚令而影響心情，傍晚會到海旁欣賞燈飾，明日亦打算外出，往年都會選擇食晚飯慶祝，今年因禁晚市略有失算，但仍會「使兩三千蚊」買禮物及食大餐。亦有市民表示今年不少商店提早關門，缺乏節日氣氛，打算提早回家。

尖沙咀一帶下午人流明顯增加，不少市民在海港城與「1881」商場附近的聖誕布置前輪流拍照。陳太指，趁假期與兩名子女到海旁散步，更換上紅衣cosplay(扮演)聖誕老人應節，惟因疫情關係未有打算大肆慶祝或外出用膳。

尖沙咀加拿分道有店舖售賣聖誕裝飾，由30多港元的聖誕頭飾，以至上千元的聖誕樹不等。負責人麥先生表示市道比預期好，最搶手的聖誕樹由數十棵賣剩1棵，但生意仍較往年跌3成。亦有市民戴上具節日氣氛的口罩，有店員表示，特意購入多款聖誕口罩，店內亦有聖誕口罩套裝出售，反應亦不俗。