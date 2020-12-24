DSE歷史試題風波　考評局辭職經理：當局以政治需要曲解題目

今屆中學文憑試(DSE)歷史科，問及中日關係的試題引起軒然大波，題目終被取消，身兼考試及評核局評核發展部經理、歷史科科目委員會秘書楊穎宇事後於8月辭職。楊接受傳媒訪問時批評，當局是赤裸裸剝削考生利益，而他當日要親手遮去考生答案亦感到心如刀割，形容是他在考評局工作15年來最可恥的時刻。他又指，教育局專責小組指控他和同事無良、出賣國題目，使他們感到被侮辱，質疑有人以政治需要曲解題目，為教育局插手考評局工作打開缺口。楊指辭職後曾嘗試回到大學教書但未能獲聘，稱收到消息指已被列入黑名單，在教育界全面封殺。

楊表示，當局並沒有按程序處理，而是繞過科目委員會，直接由最高決策單位「考評局委員會」定奪，取消題目，過程中他沒有任何申辯機會。他又透露自己與同事被教育局專責調查小組召見時，被指控無良知、出賣國題目，感到受羞辱，小組並非嘗試澄清事實。

楊又指，當局取消試題後，他需與同事將5000多名考生就該題在答題簿上的作答塗白，由他親手處理的答卷共有200多份，最長的答題有整整6版。楊每次回想，都心如刀割，此舉違反他的原則及道德，使他難以釋懷、難以原諒自己。

楊質疑事件是有人因政治需要而曲解試題、製造風波，為教育局插手考評局內部工作打開缺口，他形容過去令他引以為傲、確信是專業的機構，並自主空間已被收窄。他擔心這場風波已為教育界築起紅線，寄語教師要教授「真實的歷史」，而非政治正確的事，否則枉費學生時間。