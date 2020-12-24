兩青年潛港鐵站破壞囚26月　官斥暴力無合理化餘地

去年10月《禁蒙面法》宣布訂立後，兩名青年於凌晨時分手持鐵錘及鐵筆闖入已關閉的港鐵將軍澳站，破壞14道月台幕門，造成逾261萬元的損毀。二人早前承認一項入屋犯法罪，今日（24日）在區院各被判監禁26個月。法官練錦鴻直斥兩名被告破壞了港鐵系統的運作，破壞了社會和諧，亦破壞了人與人互信以及市民安居樂業的權利。練官重申：「暴力就是暴力」，年輕有理想並非減刑的理據。

兩名被告分別是報稱侍應的盧智聰(21歲)及報稱無業的林俊(24歲)，他們承認於去年10月8日，非法入侵港鐵將軍澳站，意圖損該建築物或站內東西。

法庭早前為兩名被告索取精神科醫生報告，醫生確認他們都有情緒問題，但並非嚴重至有患精神病的情況。練官認為，情緒低落並非犯案藉口，至於次被告林俊解釋癱瘓港鐵是為防止暴力衝突進一步發生更是不合邏輯。

練官表示，本案有別於一般闖入民居的入屋犯法罪，兩名被告並非為個人利益犯案，雖然表面上次被告在案中造成的破壞較大，但從整體行為考慮，他們的罪責是一致的。

練官又指，兩被告表示因而表達對政府政策的不滿而犯案，說來冠冕堂皇，但實情他們是受到不負責任的人影響，受鼓勵以象徵式有秩序有克制的破壞違法達義，而法庭必須重申暴力就是暴力，並無美化合理化的餘地。

練官直言，案中受破壞的不只是200萬港元的死物，而是港鐵系統的運作、社會的和諧、人與人的互信以及市民安居樂業的權利，即使被告將港鐵設施打個稀巴爛，也不會令他們不滿的政策一夜消失，也不會令到人人平等自由又或世界大同。

練官認為，兩名被告想要甚麼可能連他們自己都不清楚，他們的願景並非減刑的理據，他們使用暴力的手法更是與民主、和平及公義等理念越行越遠。

練官指，若法庭判處不相應的刑罰，或會向社會大眾發放錯誤訊息，以為只要年輕有理想就可以為所欲為，不用承擔後果。

案情指，去年10月初多個港鐵站設施遭破壞，將軍澳站在同月5日至11日期間關閉。案發時，閉路電視片段拍到兩名被告先後進入將軍澳站及進行破壞，他們當場被制服。站內有14道玻璃幕門被破壞，4道門上有刮痕，港鐵需支付逾261萬元維修費，但法庭今日未有頒令兩名被告賠償。