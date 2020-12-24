港鐵職員目擊黑衣人堵路　遭斥「唔好咁多事」受驚

有黑衣人於今年2月5日在天水圍將單車和垃圾桶等物擲出馬路堵路，警方事後拘捕兩名青年，控他們一項參與非法集結罪。案件今（24日）在屯門法院開審，辯方指兩人願意承認阻街罪，但不被控方接納。法庭裁定案件表證成立，兩被告不自辯也不傳證人，案件押後至下周一(28日)結案陳詞。有港鐵職員供稱，當晚他目擊堵路經過，經間有人叫他「唔好咁多事」，令他嚇得退後數步，但他承認不知道該人有否參與堵路。

兩名被告為19歲裝修工人陳文熙和23歲地盤工人陳穎鏗，控罪指他們於今年2月5日，在天水圍天瑞路往天華邨方向的馬路參與非法集結。

港鐵助理經理江志成供稱，由於之前曾有人破壞輕鐵站，他當晚負責到輕鐵天瑞站觀察。至晚上11時許，他見有5至6名穿深色外套、戴上口罩的人將單車擲向馬路，阻礙汽車行駛，他擔心那些人會將雜物掟落路軌，於是通知控制中心報警，並着公司不要派車來天瑞站。

江續指，他在月台觀察期間，有人曾轉頭向他大叫「唔好咁多事」，他聞言擔心自身安危而退後數步。但他承認，不肯定該名大叫的人是否堵路者之一。未幾，有人大叫「走啊！有狗！」，之後有便衣警和防暴警衝出並制服一人。

負責拘捕首被告陳文熙的警員劉仲成指，首被告在警誡下承認曾將4架單車和垃圾桶擲出馬路。至於警員彭兆衡則指，當晚他在天瑞巴士站監視，期間看到有人將單車和垃圾桶拋出馬路，阻礙道路使用者不便，有車需在路障前10米停下，最終他協助截停另一被告陳穎鏗。

另外，案件原涉一名12歲印度籍男生，他早前承認在公眾地方造成阻礙罪，被判感化12個月。