批准保釋形同助攻　政界轟畀機會黎智英走佬

官司纏身的壹傳媒黎智英，被控欺詐後再被控違反《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，昨日(23日)竟獲准保釋，引來各界嘩然，政界人士今日(24日)續指高等法院的決定令人感到驚訝，認為等同「畀機會黎智英走佬」，促請律政司應盡快就保釋上訴。

身兼執業大律師的議員容海恩直言，對黎智英獲保釋感到匪夷所思，指1000萬港元的保釋金對黎而言並沒有阻嚇力，質疑法院有何重大環境轉變需要批准黎保釋。她指最近不少涉反修例案件的人士棄保潛逃，而黎智英高調支持反修例事件、涉及多案、面對極長刑期，故極大機會潛逃，強調律政司需要盡快就保釋進行覆核。

容海恩又稱，雖然法庭批出保釋並要求黎智英不可離開住所，但黎有勾結外國勢力的前科，難免有人「助攻」並協助黎潛逃，形容法庭批出保釋等同「畀機會黎智英走佬」。她續指，倘若黎智英離開住所，甚至棄保潛逃，法庭或需負上極大責任，重申律政司應該盡快就保釋上訴，並重新檢視黎的保釋條件。

立法會保安事務委員會主席陳克勤指，黎智英觸犯嚴重罪行，包括被控違反國安法，但法院竟批出保釋條件，令人感到驚訝及難以理解。對於黎智英獲准以1000萬港元保釋，陳指金額對於市民來說是大金額，但對黎而言，根本沒有阻嚇作用，指壹傳媒股價經常「古靈精怪」，亦不排除有人在背後為黎提供資金，而黎一直與外國勢力，特別是美國政界人士關係密切，若然黎「有心走」，即使要求他交出旅遊證件，亦無作為。

最近接連有民主派人士棄保潛逃，陳克勤指是前車可鑑，認為有關方面不止需綜合單一案件，亦要綜合一連串的類似事件，重新檢討批出保釋條件的門檻，特別針對涉嫌觸犯國安法的人士，否則擔心將影響審訊的公平。