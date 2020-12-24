司法機構堅稱法官任命程序行之有效　法律界斥「唔好再做鴕鳥」

司法機構堅稱現有招聘及任命法官及司法人員的程序，是行之有效且嚴格依法處理。

香港司法亂象頻生，市民對法治失去信心，惟司法機構堅稱已有一貫程序，招聘及任命法官及司法人員。法律界批評部分法官過去處理黑暴刑事案件時，有明顯立場，促請司法機構「唔好再做鴕鳥」，應進行司法改革，包括提高任命程序的透明度。

反修例風波至今仍未平息，部分法官的判決及言論惹爭議，惟司法機構一貫已有的論調，今日(24日)再發稿，強調是按照《基本法》、相關法例的規定及司法機構的既定程序，由行政長官根據司法人員推薦委員會的推薦，而任命法官及司法人員，更指此是行之有效且嚴格依法處理的機制。

對於司法機構會將所有招聘申請提交予由終審法院首席法官委任的遴選委員會考慮，身兼執業律師的議員周浩鼎批評，過去一直有聲音質疑委員會的運作欠缺透明度，法官的任命亦引起社會爭議。他指出，「並非一個半個的判決有問題」，而是整體系統出現問題。周以公民黨前成員余俊翔為例，余於今年4月獲委任為常任裁判官，周指曾代表該黨參選的人士，均高舉違法達義的旗幟，惟「轉個身就可以做裁判官」，質疑有關人士持有既定立場，根本不適合出任法官一職。

周續指，香港回歸已23年，特別因應去年發生的反修例風波，司法機構不能再作「鴕鳥」，應與時並進，盡快進行司法改革，包括提高司法人員任命安排的透明度、檢視裁判官的專業程度、設立量刑委員會及設置獨立機構，處理投訴法官操守行為的機制。

司法機構已於11月底展開新一輪各級法院級別法官及司法人員的公開招聘工作，高等法院原訟法庭法官職位空缺的截止申請日期為本月28日；區域法院法官及常任裁判官的職位空缺將於明年年中接受申請。