3過渡屋項目獲批資助　提供458個過渡單位　涉款約2.43億

「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會今(24日)召開視像會議，同意資助3個過渡屋項目，合共涉款約2.43億港元。項目當中包括全港首個工業大廈改建為過渡屋的項目，負責該項目的社區組織協會冀望能發揮示範作用，吸引更多業主利用工廈提供更多過渡單位，紓緩住屋荒。

委員會今日上午透過視像舉行第3次會議，會議由運輸及房屋局副局長蘇偉文主持。會上獲資助的3個項目合共可提供458個過渡單位。第一個項目為社協建議的觀塘鴻圖道86號大偉工業大廈過渡性房屋項目。計劃的總撥款額為6150萬港元，預計可提供約116個單位。

第二個項目同由社協建議的葵涌油麻磡路及昌榮路交界過渡性房屋項目。計劃的總撥款額約1.09億港元，預計可提供約200個單位。至於第三個項目是九龍樂善堂建議的荃灣象山邨前荃灣信義小學校舍過渡性房屋項目。計劃的總撥款額為7193萬港元，預計可提供約142個單位。

社協幹事施麗珊表示，今次獲資助的觀塘鴻圖道86號大偉工業大廈過渡性房屋項目，理應是全港首個工廈改建為過渡屋的例子。她透露，該大廈業主原本打算將工廈改建為酒店而進行了若干裝修，為稍後改建為過渡單位帶來便利。施指出今次申請過程經歷不少難題，如與業主洽談租金條件等，反映政府對非政府機構發展過渡屋的支援有所不足，建議當局考慮加強經濟誘因，吸引更多工廈業主改建過渡單位。