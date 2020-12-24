直播帶貨成風氣　有直播主持稱曾遭商家要求一同造假

近年「直播帶貨」愈來愈受歡迎，香港海關今年9月亦首次偵破一宗網上直播售賣冒牌飾物案件，引起市民關注。有直播主持表示，曾有商家向他支付更多宣傳費，並提供一些虛假的產品資料，利誘其在直播中造假，推銷產品，他因不想誤導消費者而拒絕合作。

「直播帶貨」的銷售模式席捲內地，該風氣近年亦傳到本港，直播主持會在網上直播平台中推銷商品，或示範產品等，更有機會在直播中推出特別優惠，吸引觀眾觀看直播及購入產品。有一名直播主持在電台表示，每場直播平均銷售額達6位數字，更曾有商家向他提供虛假資料，如指產品獲得多個證書及獎項，可以有多個功效，惟團隊調查後發現全部失實，故即使對方願意出更多宣傳費，亦拒絕合作。

消費者委員會今年曾在《選擇》月刊中提醒消費者，「直播帶貨」與線下宣傳無異，受到相關法例包括《商品說明條例》規管，網紅、主播可被視為條例中的「商戶」，對商品的口頭陳述、描述或評語均可構成商品說明，宣傳手法亦會構成條例中的「營業行為」。

消委會更指出，「直播帶貨」促成的交易亦受《貨品售賣條例》規管，出售之貨品必需具可商售品質，適合相關用途，與包裝上、產品介紹或標籤及賣方所述的說明及與樣本相符，如賣方未能履行以上任何一項責任便違反合約，消費者是有權利拒絕收貨及要求退款。