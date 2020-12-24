政黨批第4輪抗疫基金難支援自僱人士　促政府設失業援助金

本港新冠肺炎疫情仍未受控，政府早前推出64億港元第4輪防疫抗疫基金，支援受疫情重創的行業。有政黨批評政府抗疫工作如「倒瀉籮蟹」，今次支援金額較過去多輪抗疫基金少，未能全面支援受政策措施影響的文藝界、體育界及其他行業的自僱人士，促政府成立失業援助金。有體育界人士指，一名體育教練在過去一年的多輪資助中只獲不足2萬港元，狠批政府過去寧願投放幾百億港元支援海洋公園及國泰航空，但對業界的資助金額少之又少，忽略業界需要。

本身為體育教練的黃大仙地區幹事陳偉亮表示，疫情爆發至今，政府「封場」近大半年，不少體育教練手停口停，連同新一輪抗疫基金為約1萬名註冊體育教練發放每人7500港元補助，每名申請資助的體育教練在過去一年只有不足2萬港元資助，難以應付日常生活開支，怒斥政府寧願投放幾百億支援海洋公園及國泰，但卻忽視業界需要。

陳偉亮續指，行內有不少修畢教練證書但未有註冊的人士，認為政府只支援註冊教練是未了解行業情況。他又批評政府自把自為，未有將非奧委會旗下項目的總會納入在體育界別內，導致教授新興運動的教練無法獲支援。他要求政府將資助恆常化，並放寬資助的申請資格和擴大受助教練界別。

在文藝界方面，石硤尾藝術村聯會成員黃麗明指業界人士的收入來源多為開班授課或到學校教學等。她指，雖然是賽馬會創意藝術中心租戶，獲政府免租及減收租金，但疫情間他們暫停授課，收入由年初起已大跌逾80%。她又指有業界人士租用工廈難享有租金優惠，令生計大受影響。

對於新一輪防疫基金將為約5千名個人藝術從業員及自由職業者，每人發放7500港元的一次性資助。黃麗明質疑行內實際人數遠超5千人，而過去的3輪抗疫基金措施，不少資助項目均必須透過藝團，或必須曾受藝術發展局資助才能申請，令不少業界人士難通過門檻受惠。她促政府放寬防疫基金申請資格，及延續政府豁下文藝場所的租金。

民協副主席、深水埗區議員何啟明批評政府在應對第4波疫情仍如「倒瀉籮蟹」，未有吸取經驗。他認為不少自僱人士在新一輪支援難以受惠，促政府盡快成立失業援助金，為失業市民提供針對性協助，並建議政府短期豁免或放寬申請綜援租金限制，讓劏房戶可渡過難關。他又要求政府向關愛基金注資，推出「公益金及時雨抗疫基金」為無法申請綜援人士提供應急支援。