保就業僱主新名單出爐 香港電訊及海洋公園各獲批2.68億及5970萬

政府補貼僱主9至11月支薪的第二期保就業計劃，今(24日)公布第10批獲發資助的僱主名單，涉及近1,500名僱主，發放工資補貼額約10億港元，承諾受薪僱員人數約5.3萬人。獲批出最多補貼的公司為香港電訊，獲批2.68億港元，其次是營運情況一直欠佳的海洋公園公司，獲批出約5,970萬港元。

根據名單顯示，獲批出最多補貼的公司為香港電訊涉及資助額2.68億港元，承諾受薪僱員為11,465人；其次是海洋公園公司，獲批出約5,970萬港元，承諾受薪僱員為2,891人；香港公開大學則獲發逾3,412萬港元，涉及2,087名員工。

其中海洋公園公司於第一期保就業計劃亦獲批逾5,967萬港元，承諾受薪僱員同為2,891人，即合共獲批約1.19億港元；而香港海洋公園保育基金亦有申請兩期保就業，合計共獲批逾119萬港元，兩期承諾受薪僱員同為53人。

海洋公園今年獲政府撥款54億港元救亡，惟營運情況卻未見起色。海洋公園本月公布截至6月30日的19至20年財政年度業績報告，顯示公園終扭轉連續4年虧蝕命運，公園上個財政年度錄得超過19.2億元盈餘，但一切或只是假象，若扣除政府30多億港元補助，公園上年度將倒虧11億港元，而訪客數量及收入亦分別按年大跌58.7%及61.7%，是歷來最大跌幅。

疫情下，旅遊業及相關行業遭重挫，多間與旅遊業相關的公司均有申請計劃。其中旅行社有香港中國旅行社有限公司，獲批逾1,032萬港元，承諾受薪僱員為499人；就酒店業，六國酒店獲批出逾380萬港元，承諾受薪僱員為145人。飲食業方面，駿天餐飲管理有限公司獲批逾559萬港元，承諾受薪僱員為222人；美思餐飲服務有限公司則獲批逾51萬港元，承諾受薪僱員為63人。

而建造業方面，有多間建築公司申請計劃，其中盈電工程有限公司，獲批逾1,837萬港元，承諾受薪僱員693人；鉅城工程有限公司，獲批逾296萬港元，承諾受薪僱員252人；修成泥水工程有限公司，獲批逾121萬港元，承諾受薪僱員143人。

除了公開大學，今輪名單上亦有不少教育機構，包括中小學、專上學院及補習中心，其中香港樹仁大學有限公司，獲批逾1,052萬港元，承諾受薪僱員575人；香港科技專上書院，獲批逾170萬港元，承諾受薪僱員161人；演藝進修學院有限公司，亦獲批逾55萬港元，承諾受薪僱員273人。國際基督教優質音樂中學暨小學獲批逾437萬港元，承諾受薪僱員226人；遵理學校有限公司亦獲批960萬港元，承諾受薪僱員1,766人。

此外，不少非牟利組織亦在名單中，包括基督教聯合那打素社康服務，獲批逾556萬港元，承諾受薪僱員291人；世界自然(香港)基金會，獲批逾481萬港元，承諾受薪僱員325人；長春社亦獲批逾73萬港元，承諾受薪僱員42人。