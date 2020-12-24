酒店職員稱受制服刺激　認影空姐裙底還押候懲

一名任職香港JW萬豪酒店的機場服務櫃枱男職員，在機場蹲在扶手電梯上拍攝前面空姐的裙下春光，但電話觸碰到對方的小腿遭揭發。他被捕後聲稱受到空姐制服所刺激才衝動犯案，但警方調查發現受害女性不止一位。該名男職員今（24日）被帶到西九龍法院提訊，他承認4項作出有違公德的行為罪，遭還押至明年1月7日，等候其背景、精神科醫生及心理專家報告後判刑。

控罪指，37歲被告陳家樂於今年6月12日，分別在銅鑼灣時代廣場內拍攝共8段不知名女性的裙底影片。另他被控於今年6月13日，在香港國際機場1號客運大樓的扶手電梯上拍攝3段X的裙底影片，並於同日在油塘地鐵站及將軍澳PopCorn商場內拍攝共4段不知名女性的裙底影片。

案情顯示，今年6月13日早上，X身穿空姐制服趕往上班，在機場乘扶手電梯時，突然感覺左小腿被觸碰，回首便驚見被告正好蹲在她身後，她於是捉緊被告不放，並要求報警處理。警察到場後，除了發現有關X的3段影片外，還有另外多段於不同地點拍攝的女性裙底片段。

被告於警誡下，招認因一時衝動才犯案，並指當時他本打算去吃早餐，但途中遇上X，被對方的空姐制服所刺激，因而想拍攝下來供自用。他已感後悔，並解釋受壓力及負債等因素影響才會犯案。而辯方就求情指，被告現於街市做兼職工作，承諾日後不會再犯。