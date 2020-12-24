警員錄口供情況不尋常　涉雷射筆照警車男子脫罪

去年9月1日晚有示威者不滿港鐵前一日停駛將軍澳線，包圍調景嶺站長室理論。當晚26歲男子李遠發被指在調景嶺站外用雷射筆照射入警車，射中車上警員的臉和眼睛，被票控管有工具適合及有意圖作非法用途罪。他經過審訊後，今（24日）在觀塘法院被裁定罪名不成立。裁判官指被告及兩名證人警員的證供均不可信，惟基於疑點利益歸於被告的法律原則，故判被告無罪。

裁判官屈麗雯指，被告作供時態度迴避，有時回答遲疑。他供稱當時在地鐵站偶遇兩位朋友傾談約一小時，但閉路電視片段顯示被告大部分時間都是獨自一人，兩位朋友只是間中經過他身邊，故認為他沒有講出真相。

但同時，裁判官斥責兩位控方證人作為專業警員，在拘捕被告後，居然沒有向被告清楚指出其控罪及檢控基礎，直言對此感到難以置信。

加上聲稱被射傷眼的警員石家豪要到錄取第二份口供時，才稱自己被雷射筆照傷眼睛，當時正是專家提交有關雷射筆報告後的第10天，加上他拒絕透露邀他錄取第二次口供的案件主管身份，裁判官認為情況不尋常，故不接納其證供，裁定被告罪名不成立。

辯方申請將證物歸還被告，惟控方反對，認為雷射筆經專家鑑定後證明具一定殺傷力，應被法庭沒收。但裁判官稱雷射筆本質非攻擊性武器，因此批准將之歸還被告。