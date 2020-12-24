黎智英獲保釋後首日　平安夜疑攪局解穢　懶理播毒風險

官司纏身的壹傳媒黎智英，被控欺詐後再被加控違反《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，昨日(23日)竟獲准保釋，令外界感到匪夷所思，適逢今晚(24日)是平安夜，被法庭要求禁足留家的黎智英似乎又準備攪局。現時疫情嚴峻，病毒急速傳播，如果黎智英真的攪局，如此多人聚集屋內，懶理「播毒」風險。

過去黎智英經常在家密會不同民主派人士，而在今年8月時他亦曾涉嫌違反《港區國安法》被捕，在獲准保釋候查後，曾2度與民主派人士在家密會。黎智英昨日獲准保釋返家，但被禁止外出及對外公開發言，今晚正值平安夜，可能他不甘寂寞，又準備在寓所攪局。

話說今午約3時25分，見到有人將一大袋蟹送到黎智英位於何文田寓所，與此同時有貨車運來12張櫈，至下午3時40分亦有人將一個樂譜架送到其寓所，似乎黎今晚將大排筵席，但未知是與家人聚餐，抑或再密會民主派人士。

約5時40分，前後共有3輛車，載有8人抵達黎的寓所，當中包括黎妻子李韻琴的外家親友，包括其家姐李潔琴。各人均手拎紙袋，疑似帶同禮物到場。

現時爆發4波疫情，政府收緊社交限制同加重刑罰，但確診個案仍高企不下，近日更發現有英國返港確診個案，染有急速傳播的病毒，然而黎智英卻無視疫情在家攪局，若果爆出播毒群組，便真的是累人累物。