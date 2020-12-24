政Whats噏﹕絕密影片流出　周浩鼎處男下海

周浩鼎(中)聯同兩個黨友巫成鋒(左)及鍾健峰(右)，一齊獻唱聖誕歌曲。

今年聖誕佳節撞正疫情襲港，節日氣氛欠奉，唔少市民都要「宅慶祝」。一眾議員就各出奇招，希望令市民喺口罩下都可以展現笑容，歡度聖誕。其中議員周浩鼎(Holden)就最抵得諗，竟然不惜分享絕密影片，仲講到明係處男下海添！

其實講緊嘅係，Holden喺社交網站一連發布兩段影片，仲標明係「絕密影片流出」、「聖誕呈獻」！Holden彈住結他、自彈自唱，一共演奏咗兩首流行歌曲同一首聖誕歌「Joy to the World」，睇嚟誠意十足喎。不過，Holden始終係首次演出，唔知係咪太怕醜，要專程捉黨內兩個兄弟巫成鋒同鍾健峰，扮聖誕老人一齊獻唱。Holden喺片頭清唱，但過程中有啲走音，仲要不停睇歌詞，唔知大家又收唔收貨呢？

另一議員陳恒鑌(Ben)話非常明白市民想外出慶祝聖誕，不過相信只可以居家抗疫、居家慶祝。佢回想起學生年代，會長途跋涉去尖沙咀歡度聖誕，同人逼、睇吓燈飾、食吓嘢，仲話感覺好特別，因為以前「出城」好難，由新界住所去尖沙咀，形容自己就好似新界仔出城咁啊！

市民生計都受疫情影響，如果想照樣布置家居，增添節日氣氛又可以點做呢？議員謝偉銓(Tony)喺社交網站教大家自製「聖誕樹」。Tony搵咗一個腳架，將以往剩底嘅聖誕裝飾品掛上去，就可以化身為一棟聖誕樹㗎喇！Tony講笑話呢個唔係「香港最窮聖誕裝飾比賽」，應該係最環保比賽至真。

唔知係咪因為「星爺」周星馳同前女友于文鳳嘅分成官司備受關注，Tony都諗起星爺嘅金句，星爺喺電影「食神」中所講只要有心，人人都可以係食神；而佢就話只要有心，腳架都可以變聖誕樹。佢亦話好似香港土地資源緊張咁，要好好利用每塊土地，先唔會浪費，又相信一定可以搵到出路。