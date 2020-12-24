黃馮律師行前文員疑挪用客戶款項　律師會介入業務

香港律師會今午(24日)表示，黃馮律師行涉及嚴重違反《律師帳目規則》的規則，包括透支客戶款項等，決定即日介入黃馮律師行的業務，將其即時結業，以保障當事人及公眾利益，惟不能透露案件詳情，包括涉及多少客戶或資金。律師會又呼籲該行現有客戶，盡快聯絡介入中介人徐伯鳴劉永強律師行，以處理客戶現存在黃馮律師行的款項。

律師會指，理事會有理由相信黃馮律師行一名前文員不誠實挪用客戶款項，已就此事向警方舉報；又指該行嚴重違反《律師帳目規則》，包括透支客戶款項，以及容許不合資格人士，即並非為律師的人士成為客戶帳戶的簽署人。

律師會決定根據《法律執業者條例》介入黃馮律師行業務，將其即時結束，該律師行自被介入一刻起不再存在，而律事會正暫時接管涉事律師樓的款項。律師會並無透露受影響客戶的數目或涉及金額，但呼籲所有現在客戶盡快聯絡介入中介人，以處理他們早前存入該行的款項。

由於事件涉及有客戶款項被挪用，被問到是否意味受影響客戶未必能取回所有款項，律師會以案件仍在處理為由未有交代，僅指每名律師和每間律師樓每年繳交專業保險款項。至於是否有律師要被追究？律師會僅表示案件仍在處理當中。律師會又指，該會在2009至去年期間，曾作出22次介入律師樓的行動，而今次介入屬今年首次。

翻查資料，黃馮律師行2017年曾被永信物業按揭公司入稟高等法院，指負責檢閱樓契及準備按揭文件的黃馮律師行失職，未有懷疑借貸人身份及樓契真偽，最終令按揭公司蒙受損失，要求律師行賠償逾950萬元。