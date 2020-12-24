港九小輪票價優惠延長2個月　3航線平日單程船費減最多3.6元

港九小輪因應「利潤分享機制」而推出的票務優惠，將延長2個月，至明年2月28日。優惠適用於港九新輪旗下3條離島渡輪航線，包括中環來往南丫島榕樹灣、中環來往南丫島索罟灣，以及中環來往坪洲。優惠下，3條航線平日單程船費可減0.9至3.6港元不等。

中環來往南丫島榕樹灣航線，平日成人單程船費可減2.3港元，收15.5港元，小童及長者單程船費則減0.9港元，收7.8港元；星期日及公眾假期成人單程船費減3.2港元，收21.5港元，小童及長者單程船費則減1.6港元，收10.8港元。另外，月票亦減85港元，每張售600港元。

索罟灣航線方面，平日成人單程船費可減3港元，收19港元，小童及長者單程船費則減1.5港元，收9.5港元；星期日及公眾假期成人單程船費減4港元，收27港元，小童及長者單程船費則減2港元，收13.5港元。另外，月票亦減90港元，每張售730港元。

中環來往坪洲航線，平日成人單程慢船船費減1.9港元，收14港元，而快船船費則減3.6港元，收26港元；小童及長者單程慢船船費減1港元，收7港元，而快船船費則減1.8港元，收13元。

星期日及公眾假期，成人單程慢船船費減2.8港元，收20港元，而快船船費則減5.5港元，收38港元；小童及長者單程慢船船費減1.4港元，收10港元，而快船船費則減2.8港元，收19港元。另外，月票會減72港元，每張售525港元。