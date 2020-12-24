擅離醫院的25歲女子失蹤22小時後返院 消息指她無染疫

日前擅自離開北大嶼山醫院、原在竹篙灣檢疫中心檢疫的25歲女子，失蹤約22小時後，今日自行在北大嶼山醫院出現，後被送往瑪嘉烈醫院治理。據了解，她入院後進行病毒檢測，結果顯示她並無染疫。

警方表示，今早約9時，接獲北大嶼山醫院職員報案，指在上址發現該名失蹤女子。派員到場。該名女子最終被送往瑪嘉烈醫院治理，而案件亦已交由相關部門跟進。

警方續指，昨晨11時正，警方接獲北大嶼山醫院職員報案，指一名正接受檢疫隔離的女子，往醫院求診期間自行離開，失去行蹤。警方經初步調查後，將案件列作「逃脫進入隔離區檢疫所」，並協助相關部門追尋該失蹤女子。這是繼日前伊利沙伯醫院隔離病房確診病人李運強帶疫潛逃3日後，另一宗正在隔離檢疫的人士擅自離院。

醫院管理局日前指，該名正於竹篙灣檢疫中心接受檢疫的人士，昨晨由衞生署安排由檢疫中心乘坐救護車到北大嶼山醫院急症室求診。病人在完成治療後，並無乘搭衞生署安排的交通工具返回檢疫中心。