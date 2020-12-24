3青年藏伸縮棍士巴拿罪成還押候判　官明言不考慮感化

去年11月10日有人在天水圍堵路示威，警方掃蕩期間拘捕4名青年，並在他們身上搜出伸縮棍、士巴拿和螺絲批等物品，其中一人另涉拳擊警員胸口。4人分別被控襲警和在公眾地方管有攻擊性武等5罪，案件今（24日）在屯門法院裁決，其中1人無罪，其餘3人則罪成，還押至明年1月14日判刑，期間索取感化官、社服令和勞教中心等報告。裁判官明言不會考慮感化，着他們不要有不切實際期望。

4名被告依次為18歲的戚晉浩和張天倪、19歲的張浩一和22歲的何浩梃。戚早前已承認管有伸縮棍，今日再被裁定襲警罪成；兩名姓張被告亦被裁定管有物品意圖摧毀或損壞產罪罪成，而何則獲判無罪。

裁判官水佳麗裁決指，接納被襲警員劉錦華的證供，加上有醫療報告支持，故裁定首被告襲警罪成。至於次被告被截停時身穿黑色衣服和蒙面，明顯是出席社會運動，加上他沒有合理解釋為何會帶上士巴拿，故裁定他罪成。

至於跟次被告一同被截的第三被告，他當時戴上黑色頭巾和面巾，雖然他辯稱因任職巴士維修學徒才管有涉案工具，惟案發日是星期天，沒有證供顯示他當日需要上班，加上涉案工具仍新淨企理，故拒絕接納其解釋，同樣裁定他罪成。

而第4被告就獲父親任證人，指他當時打算帶備涉案的士巴拿和噴漆等是為了幫朋友維修汽車。鑑於被告當時正修讀汽車科技課程，亦是汽車維修學徒，故裁判官接納其辯解，裁定他無罪。