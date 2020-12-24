深水埗連續2日查無牌小販及違泊黑點　發218張告票拖走2車

警員到場打擊無牌小販。

深水埗警區人員於前日(22日)起一連兩日，在區內就《預防及控制疾病條例》(第599章)展開巡查行動，其中嚴厲打擊南昌街及大南街一帶的無牌小販以及違例泊車問題，藉此提醒市民要嚴格遵守相關法例。

行動中，警方共巡查59個處所及黑點，其中發現有人在南昌街休憩處聚集及沒有佩戴口罩，分別違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)及《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》(第599I章)，遂向共5名本地男子發出定額罰款通知書。此外，警方亦在區內不同地方共發出29個相關警告。

就無牌小販方面，警方昨日聯同食環署，在南昌街及大南街一帶共向8名無牌小販發出「在公眾地方造成阻礙」的警告，並檢走共132公斤貨物，包括衣物及日常用品。

另外，警方連日在包括南昌街的違泊黑點，共發出213張定額罰款通知書及拖走2部違例停泊的私家車，嚴厲打擊違泊行為，紓緩路面阻塞情況及減低交通意外的風險。

警方呼籲市民顧己及人，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。深水埗警區將一如既往，在疫情期間在區內加強執法。